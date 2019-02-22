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ЄСПЛ все ще не призначив дату слухання у справі "Україна проти Росії"

ЄСПЛ все ще не призначив дату слухання у справі "Україна проти Росії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Станом на 22 лютого Європейський суд з прав людини так і не призначив дати слухання за скаргою України проти Росії щодо того, чи здійснювала РФ фактичний контроль території Криму ще до "юридичного оформлення" анексії рішенням державної думи РФ. Про це УНН повідомили в ЄСПЛ.

"Що стосується питання, що стосується слухання по справі "Україна проти Росії" (щодо Криму), будь ласка, зверніть увагу, що нова дата поки не встановлена", - відзначили в Суді, додавши, що проінформують про нову дату слухання в установленому порядку.

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Суд повинен був відбутися 27 лютого.

Як повідомляв УНН, раніше Європейський суд з прав людини прийняв рішення відкласти на невизначений термін слухання за скаргою України проти Росії щодо того, здійснювала чи РФ фактичний контроль території Криму ще до "юридичного оформлення" анексії рішенням державної думи.

Українські Національні Новини

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