ЄСПЛ все ще не призначив дату слухання у справі "Україна проти Росії"

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Станом на 22 лютого Європейський суд з прав людини так і не призначив дати слухання за скаргою України проти Росії щодо того, чи здійснювала РФ фактичний контроль території Криму ще до "юридичного оформлення" анексії рішенням державної думи РФ. Про це УНН повідомили в ЄСПЛ.