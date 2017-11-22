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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 9347 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 22540 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 30905 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 30767 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 98112 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86290 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96184 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123789 просмотра

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Актуальное
ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Навального

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Навального

Киев  •  УНН

 • 10295 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в России Алексей Навальный обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на повторный приговор по делу "Кировлеса". ЕСПЧ принял жалобу к рассмотрению, передает УНН со ссылкой на DW.

Сообщается, что адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что жалоба подана на нарушения, допущенные при повторном рассмотрении дела "Кировлеса". Навальный, в частности, пожаловался на нарушение ст.6 (право на справедливый суд), 7 (наказание исключительно на основании закона) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Конвенции по правам человека.

В жалобе, поданной Навальным, также говорится о том, что суд не исполнил предыдущее решение ЕСПЧ по делу "Кировлеса": при повторном рассмотрении дела суд не учел выводы ЕСПЧ.

В 2017 году Ленинский районный суд Кирова повторно признал Алексея Навального виновным в хищении имущества "Кировлеса", а его партнера Петра Офицерова счел пособником преступления. Навальный был приговорен к 5 годам условно, Офицеров - к четырем. Кроме того, обоих обязали выплатить по 500 тысяч рублей штрафа. Приговор суда не позволяет Навальному участвовать в президентских выборах 2018 года. Политик неоднократно заявлял, что намерен добиться своей регистрации кандидатом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд в РФ повторно признал А.Навального виновным по делу "Кировлес"

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