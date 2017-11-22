ЄСПЛ прийняв до розгляду скаргу Навального

Повідомляється, що адвокат Навального Ольга Михайлова повідомила, що скарга подана на порушення, допущені при повторному розгляді справи "Кировлеса". Навальний, зокрема, поскаржився на порушення ст.6 (право на справедливий суд), 7 (покарання виключно на підставі закону) і 18 (межі використання обмежень щодо прав) Конвенції з прав людини.

У скарзі, поданій Навальним, також йдеться про те, що суд не виконав попереднє рішення ЄСПЛ у справі "Кировлеса": при повторному розгляді справи суд не врахував висновки ЄСПЛ.

У 2017 році Ленінський районний суд Кірова повторно визнав Олексія Навального винним у розкраданні майна "Кировлеса", а його партнера Петра Офіцерова визнав пособником злочину. Навальний був засуджений до 5 років умовно, Офіцеров - до чотирьох. Крім того, обох зобов'язали виплатити по 500 тисяч рублів штрафу. Вирок суду не дозволяє Навальному брати участь в президентських виборах 2018 року. Політик неодноразово заявляв, що має намір домогтися своєї реєстрації кандидатом.

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