ЕСПЧ после ходатайства Украины о защитниках "Азовстали" обязал рф обеспечить права военнопленных

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 10658 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 36992 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 87981 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 123065 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 122145 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 272179 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134193 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122517 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 374708 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84142 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2.1м/с
70%
Популярные новости

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 35108 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 8828 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 10209 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 6458 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 4164 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 272179 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 296057 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 374708 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350887 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 397264 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78726 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112464 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132011 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171170 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80357 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

ЕСПЧ после ходатайства Украины о защитниках "Азовстали" обязал рф обеспечить права военнопленных

Киев • УНН

 • 118687 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Европейский суд по правам человека после ходатайства Украины по обеспечению прав защитников "Азовстали" в срочном порядке вынес решение, что предоставленные рф указания по украинским военнопленным продолжают действовать и по межгосударственному делу "Украина против России (Х)", сообщили в Минюсте, пишет УНН.

ЕСПЧ после ходатайства Украины о защитниках "Азовстали" обязал рф обеспечить права военнопленных

Цитата

"23 августа 2022 года ЕСПЧ в срочном порядке рассмотрел ходатайство Украины о соблюдении россией прав пленных защитников Украины и распространил применение срочных указаний в межгосударственном деле «Украина против России (Х)» в отношении военнопленных", - говорится в сообщении .

Детали

Как пояснили в ведомстве, рассмотрев ходатайство Украины, ЕСПЧ отметил, что по делу «Олийниченко против России и Украины» им предоставлены российской федерации срочные указания относительно немедленного обеспечения закрепленных Конвенцией прав, включая медицинскую помощь, охватывающих любые запросы от имени украинских военнопленных, у которых предоставлено достаточно доказательств серьезного и неизбежного риска причинения непоправимого вреда их физической целостности (статья 3 Конвенции) и/или права на жизнь (статья 2 Конвенции).

"ЕСПЧ подчеркнул, что предоставленные рф указания относительно украинских военнопленных продолжают действовать, и указал, что они также применяются и в межгосударственном деле «Украина против России (Х)»", - указали в Минюсте.

Кроме того, ЕСПЧ срочно проинформировал Комитет министров Совета Европы об указанном решении.

«Решение ЕСПЧ является подтверждением того, что суд внимательно относится ко всем делам, связанным с вооруженной агрессией, будь то межгосударственное или индивидуальное дело. Временные меры по межгосударственному делу Украины против России теперь также охватывают и права военнопленных», – прокомментировала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Дополнение

23 августа Украина подала ряд новых срочных требований в порядке Правила 39 Правил ЕСПЧ по обеспечению права на жизнь и запрет пыток, гарантированных статьями 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в отношении украинских защитников «Азовстали».

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04