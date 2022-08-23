Україна висунула нові вимоги проти росії у Європейському суді з прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Україна висунула нові вимоги проти росії у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Про це УНН повідомляє з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
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“Сьогодні Україна подала низку нових термінових вимог у порядку правила 39 правил ЄСПЛ щодо забезпечення права на життя та заборону катування, гарантованих статтями 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, стосовно українських захисників "Азовсталі", які, самовіддано тримаючи оборону до останнього, потрапили до полону російських окупантів”, – ідеться у заяві.
Деталі
Клопотання подане в межах міждержавної справи "Україна проти росії (Х)" за заявою № 11055/22 щодо порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення росії до нашої країни.
Україна також вимагає не допустити використання українських захисників у так званих "трибуналах" та інших показових судилищах, зрежисованих російськими загарбниками. Окремо Україна звернулася до ЄСПЛ із вимогою змусити росію надати інформацію про утримання та медичне забезпечення, якого потребують українські герої.
“Українські захисники Маріуполя є комбатантами, законними учасниками воєнних дій. У разі потрапляння в полон вони отримують статус військовополонених, який вимагає належного поводження на основі третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року. Проведення будь-яких судилищ над військовополоненими в цілях пропаганди забороняється і прирівнюється до воєнних злочинів. Ми звертаємося до світу з вимогою використати всі наявні механізми задля захисту наших військовополонених і притягнення рф та конкретних осіб до відповідальності за їхні злочини”, – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра зазначила, що Україна фіксує злочини російської федерації та використовує наявні міжнародно-правові можливості задля забезпечення прав українських захисників, які перебувають у полоні російських окупантів.
“Наша позиція чітка: вони є військовополоненими, жодного суду не може бути проведено над ними. Ми очікуємо, що ЄСПЛ уважно розгляне і задовольнить клопотання України", – сказала спікерка.
Доповнення
У травні Рада ЄС схвалила розширення мандату Євроюсту для збирання та збереження доказів у межах розслідування воєнних злочинів, скоєних під час війни рф проти України.
Контекст
На початку березня всі держави-члени ЄС разом з іншими державами-партнерами вирішили колективно передати справу про ситуацію в Україні до Міжнародного кримінального суду. У Раді ЄС на рівні міністрів юстиції та внутрішніх справ 4 березня міністри закликали Євроюст повною мірою виконувати свою координуючу роль і за необхідності бути доступним для прокурора Міжнародного кримінального суду.
Крім розслідування прокурора МКС, Генеральна прокуратура України розпочала розслідування, а влада кількох держав-членів розпочала розслідування на рівні країн. Спільну слідчу групу також було створено судовими органами Литви, Польщі та України за підтримки Євроюсту та за участю прокуратури МКС.