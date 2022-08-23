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Украина выдвинула новые требования против россии в Европейском суде по правам человека

Киев • УНН

 • 166833 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина выдвинула новые требования против россии в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Украина выдвинула новые требования против россии в Европейском суде по правам человека

Цитата

“Сегодня Украина подала ряд новых срочных требований в порядке правила 39 правил ЕСПЧ по обеспечению права на жизнь и запрет пыток, гарантированных статьями 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в отношении украинских защитников "Азовстали", которые, самоотверженно держа оборону до последнего, попали в плен российских оккупантов”, – говорится в заявлении.

Детали

Ходатайство подано в рамках межгосударственного дела "Украина против россии (Х)" по заявлению № 11055/22 о нарушении прав человека во время полномасштабного вторжения россии в Украину.

Украина также требует не допустить использования украинских защитников в так называемых "трибуналах" и других показательных судилищах, срежиссированных российскими захватчиками. Отдельно Украина обратилась к ЕСПЧ с требованием заставить россию предоставить информацию о содержании и медицинском обеспечении, в котором нуждаются украинские герои.

“Украинские защитники Мариуполя являются комбатантами, законными участниками военных действий. В случае попадания в плен они получают статус военнопленных, требующий надлежащего обращения на основе третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными с 1949 года. Проведение каких-либо судилищ над военнопленными в целях пропаганды запрещается и приравнивается к военным преступлениям. Мы обращаемся к миру с требованием использовать все имеющиеся механизмы для защиты наших военнопленных и привлечения россии и конкретных лиц к ответственности за их преступления”, – подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Замминистра юстиции Ирина Мудра отметила, что Украина фиксирует преступления российской федерации и использует имеющиеся международно-правовые возможности для обеспечения прав украинских защитников, которые находятся в плену российских оккупантов.

“Наша позиция четкая: они военнопленные, ни один суд не может быть проведен над ними. Мы ожидаем, что ЕСПЧ внимательно рассмотрит и удовлетворит ходатайство Украины", – сказала спикер.

Дополнение

В мае Совет ЕС одобрил расширение мандата Евроюста для сбора и сохранения доказательств в рамках расследования военных преступлений, совершенных во время войны рф против Украины.

Контекст

В начале марта все государства-члены ЕС вместе с другими государствами-партнерами решили коллективно передать дело о ситуации в Украине в Международный уголовный суд. В Совете ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел 4 марта министры призвали Евроюст в полной мере выполнять свою координирующую роль и при необходимости быть доступным прокурору Международного уголовного суда.

Кроме расследования прокурора МКС, Генеральная прокуратура Украины приступила к расследованию, а власти нескольких государств-членов начали расследование на уровне стран. Совместная следственная группа также была создана судебными органами Литвы, Польши и Украины при поддержке Евроюста и с участием прокуратуры МКС.

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