ЄСПЛ після клопотання України про захисників "Азовсталі" зобов'язав рф забезпечити права військовополонених
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Європейський суд з прав людини після клопотання України щодо забезпечення прав захисників "Азовсталі" у терміновому порядку виніс рішення, що надані рф вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти і у міждержавній справі "Україна проти Росії (Х)", повідомили у Мін'юсті, пише УНН.
Цитата
"23 серпня 2022 року ЄСПЛ у терміновому порядку розглянув клопотання України щодо дотримання росією прав полонених захисників України та поширив застосування термінових вказівок у міждержавній справі «Україна проти Росії (Х)» щодо військовополонених", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як пояснили у відомстві, розглянувши клопотання України, ЄСПЛ зазначив, що у справі «Олійниченко проти Росії та України» ним надано російській федерації термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Конвенцією прав, включаючи медичну допомогу, що охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів щодо серйозного і неминучого ризику завдання непоправної шкоди їхній фізичній цілісності (стаття 3 Конвенції) та/або праву на життя (стаття 2 Конвенції).
"ЄСПЛ наголосив, що надані рф вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти, та вказав, що вони також застосовуються і у міждержавній справі «Україна проти Росії (Х)»", - вказали у Мін'юсті.
Крім того, ЄСПЛ терміново поінформував Комітет міністрів Ради Європи про вказане рішення.
«Рішення ЄСПЛ є підтвердженням того, що суд уважно ставиться до усіх справ, пов’язаних зі збройною агресією, незважаючи, чи то міждержавна, чи індивідуальна справа. Тимчасові заходи у міждержавній справі України проти росії тепер також охоплюють і права військовополонених», – прокоментувала заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.
Доповнення
23 серпня Україна подала низку нових термінових вимог у порядку Правила 39 Правил ЄСПЛ щодо забезпечення права на життя та заборону катування, гарантованих статтями 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, стосовно українських захисників «Азовсталі».