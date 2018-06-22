ЕСПЧ получил обращение от украинского Минюста по Сенцову

"Суд может подтвердить, что получил письмо от украинского правительства по делу господина Сенцова", - сообщил собеседник УНН.

Напомним, 21 июня 2018 года Министерство юстиции подало обращение в интересах Олега Сенцова в Европейский суд по правам человека на основании правила 39 Регламента Европейского суда о предоставлении правительству РФ указаний относительно воздержания от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья О.Сенцова, предоставления представителям Украины, в первую очередь Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Денисова, доступа к нему, а также информации о состоянии его здоровья.

Как сообщал УНН, омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в российской колонии ее не пустили к удерживаемому украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Напомним, осужденный в РФ к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Режиссер Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму.