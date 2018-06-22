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ЕСПЧ получил обращение от украинского Минюста по Сенцову

ЕСПЧ получил обращение от украинского Минюста по Сенцову

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. В Европейский суд по правам человека поступило обращение в интересах украинского политзаключенного Олега Сенцова, удерживаемого в России, которое направило Министерство юстиции Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЕСПЧ.

"Суд может подтвердить, что получил письмо от украинского правительства по делу господина Сенцова", - сообщил собеседник УНН.

Напомним, 21 июня 2018 года Министерство юстиции подало обращение в интересах Олега Сенцова в Европейский суд по правам человека на основании правила 39 Регламента Европейского суда о предоставлении правительству РФ указаний относительно воздержания от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья О.Сенцова, предоставления представителям Украины, в первую очередь Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Денисова, доступа к нему, а также информации о состоянии его здоровья.

Как сообщал УНН, омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в российской колонии ее не пустили к удерживаемому украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Напомним, осужденный в РФ к 20 годам лишения свободы Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Режиссер Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму.

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