ЄСПЛ отримав звернення від українського Мін’юсту щодо Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. До Європейського суду з прав людини надійшло звернення в інтересах українського політв'язня Олега Сенцова, утримуваного в Росії, яке направило Міністерство юстиції України. Про це УНН повідомили в прес-службі ЄСПЛ.
“Суд може підтвердити, що отримав лист від українського уряду щодо справи пана Сенцова”, — повідомив співрозмовник УНН.
Нагадаємо, 21 червня 2018 року Міністерство юстиції подало звернення в інтересах Олега Сенцова до Європейського суду з прав людини на підставі правила 39 регламенту Європейського суду щодо надання уряду РФ вказівок стосовно утримання від вжиття будь-яких дій, які становитимуть загрозу для життя і здоров’я О.Сенцова, надання представникам України, у першу чергу Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Л.Денісовій, доступу до нього, а також інформації щодо стану його здоров’я.
Як повідомляв УНН, омбудсмен України Людмила Денісова заявила, що в російській колонії її не пустили до утримуваного українському режисерові Олегу Сенцова.
Нагадаємо, засуджений в РФ до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування.
Режисер Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму.