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ЄСПЛ отримав звернення від українського Мін’юсту щодо Сенцова

ЄСПЛ отримав звернення від українського Мін’юсту щодо Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. До Європейського суду з прав людини надійшло звернення в інтересах українського політв'язня Олега Сенцова, утримуваного в Росії, яке направило Міністерство юстиції України. Про це УНН повідомили в прес-службі ЄСПЛ.

“Суд може підтвердити, що отримав лист від українського уряду щодо справи пана Сенцова”, — повідомив співрозмовник УНН.

Нагадаємо, 21 червня 2018 року Міністерство юстиції подало звернення в інтересах Олега Сенцова до Європейського суду з прав людини на підставі правила 39 регламенту Європейського суду щодо надання уряду РФ вказівок стосовно утримання від вжиття будь-яких дій, які становитимуть загрозу для життя і здоров’я О.Сенцова, надання представникам України, у першу чергу Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Л.Денісовій, доступу до нього, а також інформації щодо стану його здоров’я.

Як повідомляв УНН, омбудсмен України Людмила Денісова заявила, що в російській колонії її не пустили до утримуваного українському режисерові Олегу Сенцова.

Нагадаємо, засуджений в РФ до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування.

Режисер Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму.

Українські Національні Новини

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