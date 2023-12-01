Еще в пяти регионах Украины заработала телефонная служба 112

В пяти регионах Украины заработал коммуникационный центр Службы 112, что позволит вызвать любую экстренную службу по одному номеру. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

В эти минуты на Львовщине начинает работу коммуникационный центр Службы 112... Операторы Службы, которые работают во Львове, владеют английским, польским, чешским и турецким языками. - заявил глава МВД.

Отмечается, что отныне во Львовской области можно вызвать все экстренные службы по единому номеру - 112. Это позволяет значительно ускорить процесс соединения с экстренной службой и усиливает коммуникацию между подразделениями.

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Кроме того, отныне вызов экстренных служб по единому номеру 112 доступен в Винницкой, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

Дополнение

Клименко добавил, что в течение 2024 года коммуникационные центры 112 планируют запустить в Днепре и Одессе. И вызвать спасателей, полицейских, медиков или работников газовой службы по единому номеру можно будет из любого региона Украины.

Напомним

21 июля 2021 года правительство на заседании обеспечило функционирование межведомственной группы, которая будет руководить и следить за внедрением системы экстренной помощи населению "112". В частности ответственным за внедрение системы определили Министерство внутренних дел.