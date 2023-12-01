Еще в пяти регионах Украины заработала телефонная служба 112
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил о запуске центра экстренной помощи 112 в пяти областях, что позволяет звонить во все экстренные службы по одному номеру и планирует дальнейшее расширение в 2024 году.
Удар по Новогродовке: разобрано 90% конструкций, поиск людей под завалами продолжается - ГСЧС
Спасатели продолжают поиски людей под разрушенным российской ракетой жилым домом в Новогродовке. 400 тонн строительных конструкций уже разобраны.
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
Украинские водители на пограничном пункте пропуска Краковец-Корчова пытались договориться с польскими перевозчиками о пропуске семи грузовиков в час вместо одного, но польская полиция препятствовала их приближению.
Подольско-Воскресенский мост в Киеве открыт - Кличко
Подольско-Воскресенский мост в Киеве частично открыли для проезда специальных, экстренных транспортных средств и автобусного сообщения, о чем объявил мэр Виталий Кличко. Работы продолжаются, планируется дальнейшее открытие проезда на улицу Оноре де Бальзака
В Мадриде посреди автотрассы разбился вертолет: три человека пострадали
На мадридской трассе М-40 разбился вертолет, в результате чего пострадали несколько человек; вероятно, причиной аварии стал сильный ветер. Движение было остановлено для работы экстренных служб.
Делегаты от Ирана покинули COP28 из-за присутствия Израиля
Иранские делегаты покинули климатические переговоры ООН в ОАЭ в знак протеста против присутствия Израиля.
Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото с Лукашенко на климатическом саммите COP28
Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от совместного фото на COP28 в Дубае из-за присутствия белорусского лидера Александра Лукашенко, ссылаясь на его роль в агрессии России против Украины.
Британская разведка: рф планирует наладить серийное производство беспилотных надводных аппаратов
россия планирует начать серийное производство беспилотных надводных аппаратов в 2024 году, стремясь сравняться с Украиной в потенциале беспилотных морских ударов.
Минздрав: в Украине зарегистрировано 158,8 тыс. случаев ВИЧ, из них почти 10 тысяч - в 2023 году
В Украине зарегистрировано 158 803 случая ВИЧ-инфекции, из них 9 769 – в 2023 году.
Палата представителей США приняла законопроект о блокировании доступа Ирана к 6 млрд долларов
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который блокирует размораживание 6 миллиардов долларов для Ирана, ссылаясь на поддержку Тегераном нападений ХАМАС на Израиль. Законопроект имеет целью предотвратить финансирование терроризма, за него проголосовали 307 человек, против - 119.