Еще трех подростков и 5-летнего мальчика удалось вернуть с оккупированных территорий

С временно оккупированных территорий удалось вернуть еще трех подростков и 5-летнего мальчика. Выехали на подконтрольную Украине территорию 16-летняя девушка сирота, 18-летние парень и девушка, лишенные родительской опеки, а также мать и ее двое детей. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 16-летнюю девушку сироту. А также парня и девушку, 18 лет, лишенных родительской опеки. Молодежь не смогла больше терпеть ужасы российской оккупации, а потому решились эвакуироваться - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, вместе с подростками выехала еще одна семья. Это мать и ее двое детей, 15-летняя дочь и 5-летний сын. россияне требовали, чтобы дети ходили в так называемые российские образовательные учреждения, рассказал Прокудин.

Как указал глава ОВА, над возвращением украинцев работала организация "Save Ukraine", органы опеки и попечительства, службы по делам детей. Сейчас дети находятся в безопасном месте, с ними работают врачи и психологи.

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