Еще одного ребенка вернули с временно оккупированных территорий

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  109866 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  109517 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  113325 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  155720 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  106118 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228544 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192640 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191534 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  431109 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140378 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

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27 марта 2024, 10:45  •  403761 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  757344 просмотра

Еще одного ребенка вернули с временно оккупированных территорий

17-летний парень, который два года жил под российской оккупацией и опасался принуждения к военной службе против Украины, вернулся с временно оккупированных территорий домой к своей семье в безопасное место.

Общество •   •  7260 просмотра
Еще одного ребенка вернули с временно оккупированных территорий

Гуменюк: сбор БПЛА у россиян происходит постоянно, дальше атаки будут усиливаться

Противник продолжает систематически производить беспилотники и будет усиливать атаки БПЛА на Украину, при этом в последнее время удары беспилотников были менее массированными из-за необходимости переориентации и перераспределения ресурсов.

Война •   •  9801 просмотра
Гуменюк: сбор БПЛА у россиян происходит постоянно, дальше атаки будут усиливаться

Израильская полиция арестовала сестру лидера ХАМАС

Израильская полиция арестовала 57-летнюю сестру лидера ХАМАС Исмаила Хании по подозрению в контактах с боевиками и поддержке террористических актов.

Новости Мира •   •  7250 просмотра
Израильская полиция арестовала сестру лидера ХАМАС

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф - источник

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф, сообщил источник.

Война •   •  9855 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф - источник

кремль нанял профессиональных актеров для пропагандистского видео, чтобы подорвать мобилизацию Украины - ISW

кремль нанял профессиональных российских актеров для съемок пропагандистского видео о мобилизации в Украине, чтобы подорвать доверие общества и усилия по мобилизации в стране.

Война •   •  14330 просмотра
кремль нанял профессиональных актеров для пропагандистского видео, чтобы подорвать мобилизацию Украины - ISW

Вето россии в СБ ООН свидетельствует о том, как рф выполняет свою часть сделки в обмен на оружие от КНДР - Госдеп

Вето россии на продление работы группы ООН по мониторингу санкций против Северной Кореи свидетельствует о том, как рф выполняет свою часть сделки в обмен на оружие из Северной Кореи для войны против Украины, считают в США.

Война •   •  14291 просмотра
Вето россии в СБ ООН свидетельствует о том, как рф выполняет свою часть сделки в обмен на оружие от КНДР - Госдеп

В Татарстане беспилотники атаковали территорию завода: что известно

Три беспилотника атаковали завод в Елабуге (Татарстан), повредив здания в особой экономической зоне "Алабуга".

Новости Мира •   •  11301 просмотра
В Татарстане беспилотники атаковали территорию завода: что известно

Сумскую область за ночь враг обстрелял четыре раза: зафиксировано 10 взрывов

За ночь российские войска 4 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировано 10 взрывов в 4 громадах.

Война •   •  15337 просмотра
Сумскую область за ночь враг обстрелял четыре раза: зафиксировано 10 взрывов

Оккупанты за сутки ударили из С-300 и КАБами по Харьковщине: двое пострадавших

Российские войска обстреляли из минометов, артиллерии и ракетных комплексов С-300 около 15 населенных пунктов Харьковской области, повредив здания и ранив двух мирных жителей в Волчанске и Купянске.

Общество •   •  17096 просмотра
Оккупанты за сутки ударили из С-300 и КАБами по Харьковщине: двое пострадавших

США предостерегают Китай от действий для помощи поддержать агрессию рф в Украине

США выражают обеспокоенность относительно российско-китайского партнерства и предостерегают Китай от поддержки российской агрессии в Украине.

Война •   •  18031 просмотра
США предостерегают Китай от действий для помощи поддержать агрессию рф в Украине