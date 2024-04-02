Еще одного ребенка вернули с временно оккупированных территорий

Домой с временно оккупированных территорий удалось вернуть 17-летнего парня. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По словам Прокудина, два года несовершеннолетнему парню пришлось жить в оккупации и ходить в российскую школу.

Больше всего юношу пугало, что после так называемой юнармии, россияне заставят его воевать против Родины.

"Сейчас ему уже семнадцать лет. Все это время парень продолжал надеяться на возвращение в Украину", - указал глава ОВА.

Вывезти парня помогли волонтеры из организации "Save Ukraine". Сейчас он с семьей в безопасном месте, под наблюдением медиков и психологов.

Дополнение

По словам Прокудина, с начала 2024 года удалось вернуть 48 детей с временно оккупированной Херсонщины.

С оккупированной территории удалось вернуть еще троих детей