С оккупированной территории удалось вернуть еще троих детей

С временно оккупированной Херсонщины удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию еще трех детей в возрасте 5, 11 и 14 лет. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Еще троих детей с Херсонщины удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. Это мальчишки 5-ти, 11-ти и 14-ти лет - написал Прокудин.

Сейчас, по его словам, семьи ждет длительная реабилитация и работа с психологами. Они находятся в безопасном месте, где получают необходимую помощь, добавил Прокудин.

Также он указал, что родители детей самостоятельно связались с представителями благотворительной организации "Save Ukraine" и попросили помочь. Жить в таких условиях им было уже не по силам

Дополнение

По данным главы ОВА, с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 47 детей из Херсонской области.

Украине удалось вернуть домой еще девять детей - ОП