Украине удалось вернуть домой еще девять детей - ОП

На Родину удалось вернуть 9 украинских детей. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

"Мы сегодня встретили 5-х детей, которых похитила россия: 4 из них - из детских домов (от 3 до 10 лет) и одна 12-летняя девочка.

Еще 4 ребенка ранее вернулись с ВОТ и уже посетили Центр защиты прав ребенка, где рассказали правоохранителям о преступлениях россиян, свидетелями которых они стали", - сообщил Ермак.

В ЕС настаивают на усилении мер по возвращению депортированных в рф украинских детей

По словам главы ОП, детей заставляли ходить в российские школы, где рассказывали, что нет самостоятельного государства Украина.

"Благодарен всей команде, а также Государству Катар за посредничество. Международная коалиция за возвращение украинских детей работает. Задача Президента - вернуть всех. Работаем дальше", - резюмировал Ермак.

К Международной коалиции за возвращение украинских детей присоединилось уже более 30 стран - Ермак