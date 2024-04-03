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Еще плюс 710 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 444 370 человек личного состава и 7009 танков.
На фронте произошло 75 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 75 боевых столкновений, во время которых противник нанес 2 ракетных удара, 78 авиационных ударов и 66 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
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Украинская ПВО уничтожила ночью 4 из 4 "шахедов"
Украинская противовоздушная оборона уничтожила все 4 российских беспилотника "шахед", запущенные с территории России во время ночной атаки над несколькими регионами.
Оккупанты нанесли удар пятью ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены 12 многоэтажек
Российская армия выпустила 5 ракет по Селидово Донецкой области, повредив 12 многоэтажек, 8 частных домов и 7 административных зданий.
Силы обороны нанесли 14 авиаударов по оккупантам - Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны Украины нанесли 14 авиационных ударов по российским оккупантам, поразив 1 зенитный ракетный комплекс, 13 районов сосредоточения живой силы противника, 6 районов расположения вооружения и техники противника, 8 артиллерийских систем, 1 противотанковую систему и 1 реактивную систему залпового огня.
44 страны поддержали создание спецтрибунала для России
44 страны поддерживают создание специального трибунала для расследования и судебного преследования преступления агрессии России против Украины, а Нидерланды предложили принять его у себя.
На Тайване в результате землетрясения по меньшей мере один человек погиб, еще 50 пострадали
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло на Тайване, в результате которого погиб по меньшей мере один человек, более 50 получили ранения, 87 000 домохозяйств остались без электричества, а в нескольких странах было объявлено предупреждение о цунами.
Белый дом поручил NASA создать стандарт времени для Луны
Белый дом поручил НАСА к 2026 году установить единый временной стандарт под названием "координированное лунное время" (LTC) для Луны и других небесных тел, чтобы обеспечить точный временной ориентир для лунных миссий на фоне растущей активности в исследовании Луны.
Блинкен встретился с Макроном и подтвердил готовность поддерживать Украину
Блинкен и Макрон подтвердили свою решительную поддержку борьбы Украины против российской агрессии во время встречи в Париже.