Еще плюс 710 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 444 370 человек, 7009 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 444 370 (+710) человек,

танков - 7009 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 13368 (+18) ед,

артиллерийских систем - 11142 (+30) ед,

РСЗО - 1025 (+2) ед,

средства ППО - 745 (+1) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8796 (+17),

крылатые ракеты - 2059 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 14813 (+30) ед,

специальная техника - 1838 (+6).

Дополнение

За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений на передовой. В общем, враг нанес два ракетных и 78 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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