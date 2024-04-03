Еще плюс 710 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  116007 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  119957 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  120303 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  112841 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  73243 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  99192 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119894 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117990 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118707 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  205308 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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28 марта 2024, 13:27  •  477242 просмотра
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  448284 просмотра

Еще плюс 710 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 444 370 человек личного состава и 7009 танков.

Война •   •  17367 просмотра
Еще плюс 710 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На фронте произошло 75 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 75 боевых столкновений, во время которых противник нанес 2 ракетных удара, 78 авиационных ударов и 66 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  17296 просмотра
На фронте произошло 75 боевых столкновений - Генштаб

ТОП-10 советов для ускорения роста волос

Правильный уход за волосами поможет ускорить их рост и сохранить красоту.

Здоровье •   •  16761 просмотра
ТОП-10 советов для ускорения роста волос

Украинская ПВО уничтожила ночью 4 из 4 "шахедов"

Украинская противовоздушная оборона уничтожила все 4 российских беспилотника "шахед", запущенные с территории России во время ночной атаки над несколькими регионами.

Война •   •  16397 просмотра
Украинская ПВО уничтожила ночью 4 из 4 "шахедов"

Оккупанты нанесли удар пятью ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены 12 многоэтажек

Российская армия выпустила 5 ракет по Селидово Донецкой области, повредив 12 многоэтажек, 8 частных домов и 7 административных зданий.

Война •   •  16225 просмотра
Оккупанты нанесли удар пятью ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены 12 многоэтажек

Силы обороны нанесли 14 авиаударов по оккупантам - Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны Украины нанесли 14 авиационных ударов по российским оккупантам, поразив 1 зенитный ракетный комплекс, 13 районов сосредоточения живой силы противника, 6 районов расположения вооружения и техники противника, 8 артиллерийских систем, 1 противотанковую систему и 1 реактивную систему залпового огня.

Война •   •  20332 просмотра
Силы обороны нанесли 14 авиаударов по оккупантам - Генштаб

44 страны поддержали создание спецтрибунала для России

44 страны поддерживают создание специального трибунала для расследования и судебного преследования преступления агрессии России против Украины, а Нидерланды предложили принять его у себя.

Война •   •  18555 просмотра
44 страны поддержали создание спецтрибунала для России

На Тайване в результате землетрясения по меньшей мере один человек погиб, еще 50 пострадали

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло на Тайване, в результате которого погиб по меньшей мере один человек, более 50 получили ранения, 87 000 домохозяйств остались без электричества, а в нескольких странах было объявлено предупреждение о цунами.

Общество •   •  16495 просмотра
На Тайване в результате землетрясения по меньшей мере один человек погиб, еще 50 пострадали

Белый дом поручил NASA создать стандарт времени для Луны

Белый дом поручил НАСА к 2026 году установить единый временной стандарт под названием "координированное лунное время" (LTC) для Луны и других небесных тел, чтобы обеспечить точный временной ориентир для лунных миссий на фоне растущей активности в исследовании Луны.

политика •   •  18351 просмотра
Белый дом поручил NASA создать стандарт времени для Луны

Блинкен встретился с Макроном и подтвердил готовность поддерживать Украину

Блинкен и Макрон подтвердили свою решительную поддержку борьбы Украины против российской агрессии во время встречи в Париже.

Война •   •  23419 просмотра
Блинкен встретился с Макроном и подтвердил готовность поддерживать Украину