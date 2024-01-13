Еще плюс 700: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
Потери российских войск в Украине составляют примерно 369 160 человек.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 369160 человек, 6065 танков и 329 самолетов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 369160 (+700) человек,
- танков - 6065 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 11269 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 8728 (+18) ед,
- РСЗО - 957 (+0) ед,
- средства ППО - 646 (+4) ед,
- самолетов - 329 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6848 (+12),
- крылатые ракеты - 1806 (+0),
- корабли /катера - 23 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11632 (+20) ед,
- специальная техника - 1345 (+6)
Дополнение
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что наступление российской армии терпит неудачу. Враг несет большие потери.
Еще плюс 700: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Потери российских войск в Украине составляют примерно 369 160 человек.
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