Ще плюс 700: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
Втрати російських військ в Україні становлять приблизно 369 160 осіб.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 369160 осіб, 6065 танків та 329 літаків, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.24 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 369160 (+700) осіб,
• танків ‒ 6065 (+5) од,
• бойових броньованих машин ‒ 11269 (+15) од,
• артилерійських систем – 8728 (+18) од,
• РСЗВ – 957 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 646 (+4) од,
• літаків – 329 (+0) од,
• гелікоптерів – 324 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6848 (+12),
• крилаті ракети ‒ 1806 (+0),
• кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
• підводні човни - 1 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 11632 (+20) од,
• спеціальна техніка ‒ 1345 (+6)
Доповнення
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що наступ російської армії зазнає невдачі. Ворог несе великі втрати.