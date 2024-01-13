Ще плюс 700: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

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Київ • УНН

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Втрати російських військ в Україні становлять приблизно 369 160 осіб.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 369160 осіб, 6065 танків та 329 літаків, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.24 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько 369160 (+700) осіб,

• танків ‒ 6065 (+5) од,

• бойових броньованих машин ‒ 11269 (+15) од,

• артилерійських систем – 8728 (+18) од,

• РСЗВ – 957 (+0) од,

• засоби ППО ‒ 646 (+4) од,

• літаків – 329 (+0) од,

• гелікоптерів – 324 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6848 (+12),

• крилаті ракети ‒ 1806 (+0),

• кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

• підводні човни - 1 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 11632 (+20) од,

• спеціальна техніка ‒ 1345 (+6)

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Доповнення

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що наступ російської армії зазнає невдачі. Ворог несе великі втрати.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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