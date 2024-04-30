Еще плюс 1250 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты понесли значительные потери: около 468 720 человек личного состава, 7 307 танков и сотни единиц другой военной техники.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 468 720 человек, 7307 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 468720 (+1250) человек,
- танков - 7307 (+22) ед,
- боевых бронированных машин - 14046 (+39) ед,
- артиллерийских систем - 12011 (+26) ед,
- РСЗО - 1053 (+2) ед,
- средства ППО- 779 (+1) ед,
- самолетов - 348 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9531 (+3),
- крылатые ракеты - 2126 (+2),
- корабли /катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16142 (+33) ед,
- специальная техника - 1977 (+3)
За сутки на фронте зафиксировали 115 боевых столкновений - Генштаб30 апреля 2024, 04:28 • 5845 просмотров
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Еще плюс 1250 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
В США во время ареста преступника погибли четверо полицейских
За сутки на фронте зафиксировали 115 боевых столкновений - Генштаб
Красный Крест решил не прекращать работу российского отделения, несмотря на нарушение правил нейтралитета - СМИ
Франция, Германия и Польша призвали ЕС усилить борьбу с российской пропагандой
Армия рф атаковала 254 раза Запорожскую область, в частности ударила из авиации по Малой Токмачке
Впервые за пять лет: в мае Си Цзиньпин отправится в европейское турне
Сегодня День пограничника Украины - охранники рубежей нашего государства первыми вступили в неравный бой с войсками агрессора
Хотел передать секретную информацию в рф: экс-сотрудник Пентагона приговорен к почти 22 годам тюрьмы
Bloomberg: Британия предупредила Молдову об угрозе гибридных атак со стороны рф
Популярные
Нардепы Ивахив и Палица уже почти год не посещают заседания Рады - Bihus.Info
В Крыму раздаются взрывы вблизи Симферополя: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту
Президент Литвы поддержал идею о возвращении в Украину военнообязанных мужчин
Убийство украинских военных в Германии: один из погибших был бойцом ДШВ
В Харькове зацвела редкая желтая магнолия в Харькове
Публикации
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
Еще плюс 1250 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты понесли значительные потери: около 468 720 человек личного состава, 7 307 танков и сотни единиц другой военной техники.
В США во время ареста преступника погибли четверо полицейских
Четверо полицейских погибли и еще четверо получили ранения в перестрелке во время задержания преступника в Шарлотте, штат Северная Каролина.
За сутки на фронте зафиксировали 115 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений, большинство обстрелов противник провел на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры, несмотря на то, что украинские войска отбили многочисленные атаки.
Красный Крест решил не прекращать работу российского отделения, несмотря на нарушение правил нейтралитета - СМИ
Международное движение Красного Креста решило не приостанавливать деятельность Российского Красного Креста, несмотря на потенциальные нарушения правил нейтралитета, выявленные в ходе расследования, вместо этого решив создать надзорный орган для решения этих вопросов.
Франция, Германия и Польша призвали ЕС усилить борьбу с российской пропагандой
Франция, Германия и Польша призвали удвоить усилия в борьбе с российской дезинформацией и вмешательством, разоблачив российскую сеть, которая проводит операции влияния на аудиторию ЕС с целью ослабить поддержку Украины.
Армия рф атаковала 254 раза Запорожскую область, в частности ударила из авиации по Малой Токмачке
Российская армия 254 раза атаковала 7 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы, но ни один мирный житель не погиб и не был ранен.
Впервые за пять лет: в мае Си Цзиньпин отправится в европейское турне
Президент Китая Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 апреля, что станет его первым европейским турне за последние пять лет, направленным на укрепление связей с этими странами и ЕС.
Сегодня День пограничника Украины - охранники рубежей нашего государства первыми вступили в неравный бой с войсками агрессора
Сегодня, 30 апреля, в Украине отмечается День пограничника. Событие было основано в 2018 году в честь того, что в 1918 году войска УНР в результате контрнаступления вышли на границу молодого украинского государства.
Хотел передать секретную информацию в рф: экс-сотрудник Пентагона приговорен к почти 22 годам тюрьмы
Бывший сотрудник АНБ был приговорен к почти 22 годам заключения за попытку передать секретную информацию о национальной обороне российским спецслужбам, в обмен на 85 000 долларов США.
Bloomberg: Британия предупредила Молдову об угрозе гибридных атак со стороны рф
В преддверии президентских выборов и референдума в Молдове россия планирует осуществить серию гибридных атак против Кишинева, включая дезинформацию, созданную искусственным интеллектом, и финансовые стимулы, согласно разведданным, которыми поделилась Британия, чтобы помочь Молдове противостоять предполагаемой российской угрозе.