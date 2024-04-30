За сутки на фронте зафиксировали 115 боевых столкновений - Генштаб

В течение суток на фронте зафиксировано 115 боевых столкновений. Больше всего атак враг провел на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

В общем, враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры - резюмировали в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

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На Купянском направлении нашими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Берестовое и Новосергиевка Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении отражено 13 атак, осуществленных противником при поддержке авиации, в районах населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Роздоловка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 24 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка, Орловка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника - подытоживают в Генеральном штабе.

Дополнение

Отмечается, что под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Напомним

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