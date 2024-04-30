За добу на фронті зафіксували 115 бойових зіткнень - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу на фронті відбулося 115 бойових зіткнень, більшість обстрілів противник провів на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, що призвело до жертв серед мирного населення та руйнувань інфраструктури, незважаючи на те, що українські війська відбили численні атаки.
Протягом доби на фронті зафіксовано 115 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог провів на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
Зарано говорити про те, що рф може відкрити нові лінії фронту, особливо на півночі - Синєгубов29.04.24, 12:20 • 58044 перегляди
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Берестове і Новосергіївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.
На Лиманському напрямку відбито 13 атак, здійснених противником за підтримки авіації, в районах населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
Повернення контролю над островом Нестрига підвищить якість контрдиверсійних заходів - Плетенчук29.04.24, 13:56 • 21357 переглядiв
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 7 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника
Доповнення
Зазначається, що під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Нагадаємо
Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що у збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії процвітає дезертирство.