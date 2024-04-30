Ще плюс 1250 окупантів і 22 танка: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти зазнали значних втрат: близько 468 720 осіб особового складу, 7 307 танків та сотні одиниць іншої військової техніки.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 468 720 осіб, 7307 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 468720 (+1250) осіб,
- танків ‒ 7307 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14046 (+39) од,
- артилерійських систем – 12011 (+26) од,
- РСЗВ – 1053 (+2) од,
- засоби ППО‒ 779 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9531 (+3),
- крилаті ракети ‒ 2126 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16142 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 1977 (+3)
За добу на фронті зафіксували 115 бойових зіткнень - Генштаб 30.04.24, 07:28 • 17705 переглядiв