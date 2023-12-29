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Еще двое раненых: в Нацполиции уточнили количество пострадавших в результате ракетного обстрела Днепра

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 14:07  •  14440 просмотра

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В Днепре в результате обстрела российскими войсками погибли шестеро и были ранены 28 человек, в том числе ребенок и сотрудник полиции.

Правоохранители уточнили, что в результате российского обстрела в Днепре ранения получил один полицейский и ребенок. Об этом со ссылкой на Нацполицию Украины передает УНН.

Детали

УТОЧНЕНО: в Днепре ребенок и полицейский ранены: в Днепре ребенок и полицейский ранены

- отметили в Нацполиции.

Ранее в ведомстве заявили, что ребенок и полицейский были среди погибших. Всего в результате обстрела российскими захватчиками г. Днепр пять человек погибли и 28 - получили ранения.

Правоохранители предупреждают, что сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому  ситуация на местах может меняться, а количество жертв колебаться. 

Дополнение 

Председатель Днепропетровской ОГА заявил, что из-за попадания по Днепру, к сожалению, уже 6 погибших. 28 пострадавших. Среди них - 1,5-летний ребенок

Вместе с  тем, две женщины, которые считались пропавшими, вышли на связь.

Кроме торгового центра и роддома, в городе разрушен до основания один частный дом, повреждены 8 админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, автомобили.

Напомним,

Сегодня, 29 декабря, во Львове в результате российской ракетной атаки погиб украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса Виктор Кобзыстый.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Ще двоє поранених: у Нацполіції уточнили кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Дніпра
Two more wounded: National Police clarifies number of victims of rocket attack in Dnipro
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