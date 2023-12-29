Еще двое раненых: в Нацполиции уточнили количество пострадавших в результате ракетного обстрела Днепра

Правоохранители уточнили, что в результате российского обстрела в Днепре ранения получил один полицейский и ребенок. Об этом со ссылкой на Нацполицию Украины передает УНН.

Детали

УТОЧНЕНО: в Днепре ребенок и полицейский ранены: в Днепре ребенок и полицейский ранены - отметили в Нацполиции.

Ранее в ведомстве заявили, что ребенок и полицейский были среди погибших. Всего в результате обстрела российскими захватчиками г. Днепр пять человек погибли и 28 - получили ранения.

Правоохранители предупреждают, что сейчас продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому ситуация на местах может меняться, а количество жертв колебаться.

Дополнение

Председатель Днепропетровской ОГА заявил, что из-за попадания по Днепру, к сожалению, уже 6 погибших. 28 пострадавших. Среди них - 1,5-летний ребенок

Вместе с тем, две женщины, которые считались пропавшими, вышли на связь.

Кроме торгового центра и роддома, в городе разрушен до основания один частный дом, повреждены 8 админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, автомобили.

Напомним,

Сегодня, 29 декабря, во Львове в результате российской ракетной атаки погиб украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса Виктор Кобзыстый.