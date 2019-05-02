ЕС собирается защитить от США свои компании на Кубе через ВТО

КИЕВ. 2 мая. УНН. Европейский Союз может прибегнуть к решению через Всемирную торговую организацию ситуации с США, которые сняли историческую запрет на судебные иски против иностранных фирм на Кубе, или ответным мерам для защиты своих компаний на Кубе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.