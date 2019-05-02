ЕС собирается защитить от США свои компании на Кубе через ВТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Европейский Союз может прибегнуть к решению через Всемирную торговую организацию ситуации с США, которые сняли историческую запрет на судебные иски против иностранных фирм на Кубе, или ответным мерам для защиты своих компаний на Кубе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
"ЕС глубоко сожалеет о полном вступлении в силу закона США Хелмса-Бертона от 1996 года. Решение ввести в действие раздел III и открыть возможность для действий в соответствии с разделом IV является нарушением обязательств, принятых в соглашениях между ЕС и США 1997 и 1998 годов, которые с тех пор придерживались обеими сторонами без перерывов. Это вызовет ненужные трения и подорвет доверие и предсказуемость в трансатлантическом партнерстве", - говорится в заявлении Могерини.
"ЕС считает, что экстерриториальное применение односторонних ограничительных мер противоречит международному праву, и будет использовать все соответствующие меры для устранения последствий действия закона Хелмса-Бертона, в том числе в отношении своих прав в ВТО и посредством использования блокирующего статута ЕС", - говорится в заявлении.
Также в заявлении главы дипломатии ЕС указано, что блок будет продолжать работать со своими международными партнерами, которые также выразили свою обеспокоенность по этому поводу.
Добавим, Блокирующий устав ЕС защищает компании, находящиеся под его юрисдикцией, от санкций, запрещая им придерживаться санкций и не признавая решения иностранных судов по их применению. Также он позволяет компаниям с ЕС, против которых подали иск в США, взыскать любые убытки с заявителей в США в судах ЕС, отмечает Reuters.
Администрация Трампа еще в апреле сняла запрет для граждан США относительно подачи в американские суды исков против иностранных компаний, которые пользуются имуществом, захваченным правительством Кубы после революции Фиделя Кастро в 1959 году.
Между тем, в среду, 1 мая, миллионы кубинцев вышли на улицы в знак протеста против новых санкций, введенных администрацией Трампа, пишет Reuters.
Днем ранее, 30 апреля, президент США Дональд Трамп пригрозил "полным эмбарго" и усилением санкций, если кубинские войска продолжат поддерживать венесуэльское правительство президента социалиста Николаса Мадуро. Эти замечания прозвучали после того, как советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в Венесуэле находится более 20 тысяч кубинских военнослужащих. Куба неоднократно отрицала, что имеет там войска.