ЄС збирається захистити від США свої компанії на Кубі через СОТ

"ЄС глибоко шкодує про повне набуття чинності закону США Хелмса-Бертона від 1996 року. Рішення ввести у дію розділ III і відкрити можливість для дій відповідно до розділу IV є порушенням зобов'язань, прийнятих в угодах між ЄС і США 1997 і 1998 років, які з тих пір дотримувалися обома сторонами без перерв. Це викличе непотрібні тертя і підірве довіру і передбачуваність в трансатлантичному партнерстві", - йдеться у заяві Могеріні.

"ЄС вважає, що екстериторіальне застосування односторонніх обмежувальних заходів суперечить міжнародному праву, і буде використовувати всі відповідні заходи для усунення наслідків дії закону Хелмса-Бертона, у тому числі щодо своїх прав у СОТ і за допомогою використання Блокуючого статуту ЄС", - сказано у заяві.

Також у заяві голови дипломатії ЄС вказано, що блок продовжуватиме працювати зі своїми міжнародними партнерами, які також висловили свою стурбованість з цього приводу.

Додамо, Блокуючий статут ЄС захищає компанії, що перебувають під його юрисдикцією, від санкцій, забороняючи їм дотримуватися санкцій і не визнаючи рішення іноземних судів щодо їх застосування. Також він дозволяє компаніям з ЄС, проти яких подали позов у США, стягнути будь-які збитки з заявників у США в судах ЄС, відзначає Reuters.

Адміністрація Трампа ще у квітні зняла заборону для громадян США щодо подачі в американські суди позовів проти іноземних компаній, які користуються майном, захопленим урядом Куби після революції Фіделя Кастро в 1959 році.

Тим часом, у середу, 1 травня, мільйони кубинців вийшли на вулиці на знак протесту проти нових санкцій, введених адміністрацією Трампа, пише Reuters.

Днем раніше, 30 квітня, президент США Дональд Трамп пригрозив "повним і цілковитим ембарго" і посиленням санкцій, якщо кубинські війська продовжать підтримувати венесуельський уряд президента соціаліста Ніколаса Мадуро. Ці зауваження прозвучали після того, як радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що в Венесуелі перебуває понад 20 тисяч кубинських військовослужбовців. Куба неодноразово заперечувала, що має там війська.