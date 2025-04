ЕС осудил "то, что похоже на покушение на Навального"

"Европейский союз категорически осуждает, то, что выглядит как покушение на жизнь Алексея Навального. Необходимо, чтобы российские власти инициировали без задержки независимое и транспарентное расследование", - говорится в документе.

Боррель считает, что "российский народ, также как международное сообщество, требует фактов об отравлении Навального". "Все ответственные за него должны понести наказание", - заключил глава европейской дипломатии.

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого находился оппозиционер, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. В субботу Навального доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

В понедельник немецкие врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно - пока неизвестно. Немецкие медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.

It is imperative that Russian authorities initiate an independent and transparent investigation on the poisoning of @navalny. Russian people, as well as the international community, are demanding the facts. Those responsible must be held to account https://t.co/cDmoqxMaFF

