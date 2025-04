ЄС засудив "те, що схоже на замах на Навального"

“Європейський союз категорично засуджує, те, що виглядає як замах на життя Олексія Навального. Необхідно, щоб російська влада ініціювала без затримки незалежне і транспарентне розслідування”, — йдеться в документі.

Боррель вважає, що “російський народ, також як міжнародне співтовариство, вимагає фактів про отруєння Навального”. “Усі відповідальні за нього повинні понести покарання”, — уклав глава європейської дипломатії.

20 серпня прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що літак, який летів з Томська в Москву, на борту якого перебував опозиціонер, екстрено сів в аеропорту Омська, оскільки йому стало погано. Навальний був госпіталізований, він знаходився в стані коми і був підключений до апарату ШВЛ. У суботу Навального доставили в Берлін і помістили в клініку Charite.

У понеділок німецькі лікарі заявили, що в його організмі знайдені сліди інтоксикації субстанцією групи речовин інгібіторів холінестерази, яким саме — поки невідомо. Німецькі медики уточнили, що загрози його життю немає, але не виключені довгострокові наслідки для нервової системи.

It is imperative that Russian authorities initiate an independent and transparent investigation on the poisoning of @navalny . Russian people, as well as the international community, are demanding the facts. Those responsible must be held to account https://t.co/cDmoqxMaFF

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 24, 2020