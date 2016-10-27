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ЕС применил санкции против 10 человек из окружения Б.Асада

ЕС применил санкции против 10 человек из окружения Б.Асада

Киев • УНН

 • 6196 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Совет ЕС добавил 10 человек в список лиц, на которых распространили ограничительные меры против сирийского режима, за насильственные репрессии в отношении гражданского населения в Сирии, поддержку режима или связь с такими лицами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу института.

"27 октября 2016 г. Совет ЕС добавил 10 человек в список лиц, на которых нацелены ограничительные меры ЕС против сирийского режима, за то, что они отвечают за насильственные репрессии в отношении гражданского населения в Сирии, получают выгоду или поддерживают режим и/или связаны с такими лицами", - говорится в сообщении

Указано, что решение приняли после выводов Совета ЕС от 17 октября, а также выводов Евросовета по итогам заседания 20-21 октября.

"Среди лиц, добавленных в список, - высокопоставленные военные чиновники и высокопоставленные деятели, связанные с режимом. Этим решением до 217 человек увеличивается общее количество тех, кому запретили поездки и заморожены активы за насильственные респресии против гражданского населения в Сирии", - говорится в коммюнике.

Кроме того, как отмечается, замораживание активов затронуло 69 юридических лиц. Сейчас санкции против Сирии предусматривают эмбарго на поставки нефти, ограничения в отношении определенных инвестиций, замораживание активов сирийского Центрального банка в ЕС, ограничения на экспорт оборудования и технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернет или телефонной связи. Эти меры в последний раз продлили 27 мая 2016 г. и будут действовать до 1 июня 2017 года.

"ЕС по-прежнему привержен поиску устойчивого урегулирования конфликта в Сирии, поскольку ни одного военного решения сирийской гражданской войны нет. ЕС намерен спасать жизни и продолжает интенсивные гуманитарные и дипломатические усилия, чтобы доставить помощь в Алеппо и туда, где это необходимо, и эвакуировать раненых", - добавили в институте.

Правовые акты, принятые Советом ЕС, в том числе имена лиц, обнародуют в официальном бюллетене ЕС от 28 октября. Решение было принято по письменной процедуре.

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