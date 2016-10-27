ЄС застосував санкції проти 10 осіб з оточення Б.Асада
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Рада ЄС додала 10 людей до списку осіб, на яких поширено обмежувальні заходи проти сирійського режиму, за насильницькі репресії щодо цивільного населення в Сирії, підтримку режиму або зв'язок з такими особами, передає УНН з посиланням на прес-службу інституції.
"27 жовтня 2016 року Рада ЄС додала 10 осіб до списку осіб, на яких націлені обмежувальні заходи ЄС проти сирійського режиму, за те, що вони відповідають за насильницькі репресії щодо цивільного населення в Сирії, отримують вигоду або підтримують режим і/або пов'язані з такими особами", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що рішення прийнято після висновків Ради ЄС від 17 жовтня, а також висновків Євроради за підсумками засідання 20-21 жовтня.
"Серед осіб, доданих у список, - високопоставлені військові чиновники і високопоставлені діячі, пов'язані з режимом. Цим рішенням до 217 осіб збільшується загальна кількість тих, кому заборонено поїздки і заморожено активи через насильницькі репресії проти цивільного населення в Сирії", - сказано у комюніке.
Крім того, як зазначається, заморожування активів торкнулося 69 юридичних осіб. Наразі санкції проти Сирії передбачають ембарго на поставки нафти, обмеження щодо певних інвестицій, заморожування активів сирійського центрального банку в ЄС, обмеження на експорт устаткування і технологій, які можуть бути використані для внутрішніх репресій, а також на обладнання та технології для моніторингу або перехоплення інтернет- або телефонного зв'язку. Ці заходи були востаннє продовжені 27 травня 2016 року і діятимуть до 1 червня 2017 року.
"ЄС як і раніше прихильний пошуку сталого врегулювання конфлікту в Сирії, оскільки жодного військового вирішення сирійської громадянської війни немає. ЄС має намір рятувати життя і продовжує інтенсивні гуманітарні і дипломатичні зусилля, щоб доставити допомогу в Алеппо і туди, де це необхідно, і евакуювати поранених", - додали в інституції.
Правові акти, прийняті Радою ЄС, в тому числі імена осіб, буде оприлюднено в офіційному бюлетені ЄС від 28 жовтня. Рішення було прийнято за письмовою процедурою.