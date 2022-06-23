ЕС по итогам саммита договорился давить на россия санкциями и поддерживать Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. ЕС по итогам саммита договорился давить на россию санкциями и поддерживать Украину, а также предоставит стране финансовую помощь в размере до 9 млрд евро до конца года. Об этом информирует УНН со ссылкой на BBC.
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Лидеры ЕС по итогам саммита договорились, что блок будет продолжать поддерживать Украину, одновременно усиливая санкции против россии с целью прекращения войны. Это закреплено в выводах, принятых лидерами 27 стран ЕС в Брюсселе.
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“Принятие шестого пакета санкций ЕС еще больше усиливает давление на россию, чтобы она прекратила войну против Украины... Работа по санкциям будет продолжена, в в том числе и по усилению их применения и предотвращения возможности их обойти. Европейский совет призывает все страны присоединиться к санкциям ЕС, особенно страны-кандидаты”, — говорится в заявлении.
Также ЕС в скором времени предоставит Украине финансовую помощь в размере до 9 млрд евро до конца нынешнего года. Страны блока продолжат поддерживать Украину и оружие.
“Европейский союз, как и ранее, твердо привержен предоставлению дальнейшей военной поддержки, чтобы помочь Украине осуществить свое неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и защитить свою территориальную целостность и суверенитет”, — сказано в документе.
Напомним
Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.