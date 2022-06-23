ЄС за підсумками саміту домовився тиснути на росію санкціями та підтримувати Україну

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Лідери ЄС за підсумками саміту домовилися, що блок продовжуватиме підтримувати Україну, водночас посилюючи санкції проти росії з метою припинення війни. Це закріплено у висновках, ухвалених лідерами 27 країн ЄС у Брюсселі.

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“Прийняття шостого пакету санкцій ЄС ще більше посилює тиск на росію, щоб вона припинила війну проти України... Робота щодо санкцій буде продовжена, у тому числі й щодо посилення їх застосування та запобігання можливості їх обійти. Європейська рада закликає всі країни приєднатися до санкцій ЄС, особливо країни-кандидати”, — йдеться у заяві.

Також ЄС незабаром надасть Україні фінансову допомогу у розмірі до 9 млрд євро до кінця нинішнього року. Країни блоку продовжать підтримувати Україну та зброю.

“Європейський союз, як і раніше, твердо відданий наданню подальшої військової підтримки, щоб допомогти Україні здійснити своє невід’ємне право на самооборону від російської агресії та захистити свою територіальну цілісність та суверенітет”, — сказано в документі.

Нагадаємо

Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС.