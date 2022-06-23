Я вірю, що прапор Євросоюзу буде в кожному українському місті, - Зеленський

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"Я завжди говорив, що ми, українці, віримо у Європейський Союз. Хоча ми й залишались формально поза Євросоюзом, напевно, в нашій державі було чи не найбільше прапорів обʼєднаної Європи", - йдеться у зверненні.

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Президент додав, що прапори ЄС були у наших людей в руках під час революцій та у наших людей в окопах – з 2014 року.

"Я вірю, що прапор Євросоюзу буде в кожному українському місті, яке ще маємо звільнити від окупації російської федерації.

Український та європейський прапори будуть разом і тоді, коли ми будемо відбудовувати нашу державу після цієї війни разом", - сказав Зеленський.

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