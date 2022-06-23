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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Я вірю, що прапор Євросоюзу буде в кожному українському місті, - Зеленський

Я вірю, що прапор Євросоюзу буде в кожному українському місті, - Зеленський

Київ • УНН

 • 132027 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський запевнив, що прапор Євросоюзу буде в кожному українському місті і в тих містах, які українські військові звільнять від агресії росії. Про це інформує УНН.

Цитата

"Я завжди говорив, що ми, українці, віримо у Європейський Союз. Хоча ми й залишались формально поза Євросоюзом, напевно, в нашій державі було чи не найбільше прапорів обʼєднаної Європи", - йдеться у зверненні.

Деталі

Президент додав, що прапори ЄС були у наших людей в руках під час революцій та у наших людей в окопах – з 2014 року.

"Я вірю, що прапор Євросоюзу буде в кожному українському місті, яке ще маємо звільнити від окупації російської федерації.
Український та європейський прапори будуть разом і тоді, коли ми будемо відбудовувати нашу державу після цієї війни разом", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС

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