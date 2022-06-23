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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Я верю, что флаг Евросоюза будет в каждом украинском городе, - Зеленский

Я верю, что флаг Евросоюза будет в каждом украинском городе, - Зеленский

Киев • УНН

 • 132023 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заверил, что флаг Евросоюза будет в каждом украинском городе и в тех городах, которые украинские военные освободят от агрессии россии. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Я всегда говорил, что мы, украинцы, верим в Европейский Союз. Хотя мы и оставались формально вне Евросоюза, наверное, в нашем государстве было больше всего флагов объединенной Европы", - говорится в обращении.

Подробности

Президент добавил, что флаги ЕС были у наших людей в руках во время революций и у наших людей в окопах – с 2014 года.

"Я верю, что флаг Евросоюза будет в каждом украинском городе, который еще предстоит освободить от оккупации российской федерации. Украинский и европейский флаги будут вместе и тогда, когда мы будем отстраивать наше государство после этой войны вместе", - сказал Зеленский.

Напомним

Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС

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