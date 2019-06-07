ЕС решил давать "второй шанс" предпринимателям спасти бизнес от банкротства
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Евросоюз теперь будет предоставлять заслуживающим доверия предпринимателям, бизнес которых потерпел банкротство, "второй шанс" и облегчит жизнеспособным предприятиям, испытывающим финансовые трудности, доступ к механизмам превентивной реструктуризации на ранней стадии для предотвращения несостоятельности. Об этом говорится в решении Совета ЕС от 6 июня, передает УНН.
Так, в четверг Совет официально принял директиву о механизмах превентивной реструктуризации, "втором шансе" и мерах по повышению эффективности процедур реструктуризации, банкротства и процедур оформления.
Ключевые элементы новых правил включают в себя:
- предупреждение на ранней стадии и доступ к информации, чтобы помочь должникам выявлять обстоятельства, которые могут привести к вероятности банкротства, и сигнализировать им о необходимости действовать быстро;
- механизмы превентивной реструктуризации: должники будут иметь доступ к структуре превентивной реструктуризации, которая позволит им реструктурироваться в целях предотвращения банкротства и обеспечения их жизнеспособности;
- облегчение переговоров по планам превентивной реструктуризации с назначением, в некоторых случаях, специалиста в области реструктуризации для оказания помощи в разработке плана;
- планы по реструктуризации: новые правила предусматривают ряд элементов, которые должны быть частью плана, включая описание экономической ситуации, затронутых сторон и их классов, условий планов и т.д.;
- продолжение отдельных принудительных действий: должникам может быть выгодно приостановление отдельных принудительных действий для поддержки переговоров по плану реструктуризации в рамках превентивной реструктуризации;
- погашение долга: предприниматели с чрезмерной задолженностью будут иметь доступ по крайней мере к одной процедуре, которая может привести к полному погашению их долга через максимум 3 года в соответствии с условиями, изложенными в директиве.
Сообщается, что соответствующая директива теперь будет официально подписана, а затем опубликована в официальном журнале. У государств-членов будет два года для реализации новых положений.
Европейский парламент официально проголосовал за эту директиву 28 марта 2019 года.
Как сообщал УНН, Европейский Союз собирается этим летом осуществить дополнительные шаги для поддержки украинского Приазовья.