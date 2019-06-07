ЕС решил давать "второй шанс" предпринимателям спасти бизнес от банкротства

ukru
Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25213 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 46406 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63856 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117095 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110180 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136806 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130048 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130123 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131301 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 68194 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 65608 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 27868 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 57456 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 43027 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 57456 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 117086 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 146487 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 158590 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 217283 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 21859 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 27868 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 65608 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 68194 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124849 просмотра
Актуальное
ЕС решил давать "второй шанс" предпринимателям спасти бизнес от банкротства

ЕС решил давать "второй шанс" предпринимателям спасти бизнес от банкротства

Киев  •  УНН

 • 10605 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Евросоюз теперь будет предоставлять заслуживающим доверия предпринимателям, бизнес которых потерпел банкротство, "второй шанс" и облегчит жизнеспособным предприятиям, испытывающим финансовые трудности, доступ к механизмам превентивной реструктуризации на ранней стадии для предотвращения несостоятельности. Об этом говорится в решении Совета ЕС от 6 июня, передает УНН.

Так, в четверг Совет официально принял директиву о механизмах превентивной реструктуризации, "втором шансе" и мерах по повышению эффективности процедур реструктуризации, банкротства и процедур оформления.

Ключевые элементы новых правил включают в себя:

- предупреждение на ранней стадии и доступ к информации, чтобы помочь должникам выявлять обстоятельства, которые могут привести к вероятности банкротства, и сигнализировать им о необходимости действовать быстро;

- механизмы превентивной реструктуризации: должники будут иметь доступ к структуре превентивной реструктуризации, которая позволит им реструктурироваться в целях предотвращения банкротства и обеспечения их жизнеспособности;

- облегчение переговоров по планам превентивной реструктуризации с назначением, в некоторых случаях, специалиста в области реструктуризации для оказания помощи в разработке плана;

- планы по реструктуризации: новые правила предусматривают ряд элементов, которые должны быть частью плана, включая описание экономической ситуации, затронутых сторон и их классов, условий планов и т.д.;

- продолжение отдельных принудительных действий: должникам может быть выгодно приостановление отдельных принудительных действий для поддержки переговоров по плану реструктуризации в рамках превентивной реструктуризации;

- погашение долга: предприниматели с чрезмерной задолженностью будут иметь доступ по крайней мере к одной процедуре, которая может привести к полному погашению их долга через максимум 3 года в соответствии с условиями, изложенными в директиве.

Сообщается, что соответствующая директива теперь будет официально подписана, а затем опубликована в официальном журнале. У государств-членов будет два года для реализации новых положений.

Европейский парламент официально проголосовал за эту директиву 28 марта 2019 года.

Как сообщал УНН, Европейский Союз собирается этим летом осуществить дополнительные шаги для поддержки украинского Приазовья.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы