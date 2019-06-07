ЕС решил давать "второй шанс" предпринимателям спасти бизнес от банкротства

КИЕВ. 7 июня. УНН. Евросоюз теперь будет предоставлять заслуживающим доверия предпринимателям, бизнес которых потерпел банкротство, "второй шанс" и облегчит жизнеспособным предприятиям, испытывающим финансовые трудности, доступ к механизмам превентивной реструктуризации на ранней стадии для предотвращения несостоятельности. Об этом говорится в решении Совета ЕС от 6 июня, передает УНН.