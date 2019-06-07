ЄС вирішив давати "другий шанс" підприємцям врятувати бізнес від банкрутства

ukru
17:51 • 29381 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 66422 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 71429 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 72014 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 57872 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 91396 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 148218 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166473 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153897 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 238544 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.5 м/с
58 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 59183 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 69265 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 72356 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 64723 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

16:36 • 43396 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 155757 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 238544 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 203400 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 188570 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 155473 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 32443 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 32339 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 59183 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 35592 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 72134 перегляди
Актуальне
ЄС вирішив давати "другий шанс" підприємцям врятувати бізнес від банкрутства

ЄС вирішив давати "другий шанс" підприємцям врятувати бізнес від банкрутства

Київ • УНН

 • 10605 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Євросоюз тепер буде надавати підприємцям, які заслуговують довіри і чий бізнес зазнав банкрутства, "другий шанс" і полегшить життєздатним підприємствам, що зазнають фінансових труднощів, доступ до механізмів превентивної реструктуризації на ранній стадії для запобігання неспроможності. Про це йдеться в рішенні Ради ЄС від 6 червня, передає УНН.

Так, у четвер Рада офіційно прийняла директиву про механізми превентивної реструктуризації, "другий шанс" та заходи щодо підвищення ефективності процедур реструктуризації, банкрутства та процедур оформлення.

Ключові елементи нових правил включають в себе:

- попередження на ранній стадії і доступ до інформації, щоб допомогти боржникам виявляти обставини, які можуть призвести до ймовірності банкрутства, і сигналізувати їм про необхідність діяти швидко;

- механізми превентивної реструктуризації: боржники матимуть доступ до структури превентивної реструктуризації, яка дозволить їм реструктурувати з метою запобігання банкрутству і забезпечення їх життєздатності;

- полегшення переговорів по планах превентивної реструктуризації з призначенням, в деяких випадках, фахівця в області реструктуризації для надання допомоги у розробці плану;

- плани по реструктуризації: нові правила передбачають низку елементів, які повинні бути частиною плану, включаючи опис економічної ситуації, порушених сторін і їх класів, умов планів і т.д.;

- продовження окремих примусових дій: боржникам може бути вигідно призупинення окремих примусових дій для підтримки переговорів щодо плану реструктуризації в рамках превентивної реструктуризації;

- погашення боргу: підприємці з надмірною заборгованістю матимуть доступ принаймні до однієї процедури, яка може привести до повного погашення їх боргу через максимум 3 роки відповідно до умов, викладених в директиві.

Повідомляється, що відповідна директива тепер буде офіційно підписана, а потім опублікована в офіційному журналі. У держав-членів буде два роки для реалізації нових положень.

Європейський парламент офіційно проголосував за цю директиву 28 березня 2019 року.

Як повідомляв УНН, Європейський Союз збирається цього літа здійснити додаткові кроки для підтримки українського Приазов'я.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,172.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,995.96