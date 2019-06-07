ЄС вирішив давати "другий шанс" підприємцям врятувати бізнес від банкрутства

Так, у четвер Рада офіційно прийняла директиву про механізми превентивної реструктуризації, "другий шанс" та заходи щодо підвищення ефективності процедур реструктуризації, банкрутства та процедур оформлення.

Ключові елементи нових правил включають в себе:

- попередження на ранній стадії і доступ до інформації, щоб допомогти боржникам виявляти обставини, які можуть призвести до ймовірності банкрутства, і сигналізувати їм про необхідність діяти швидко;

- механізми превентивної реструктуризації: боржники матимуть доступ до структури превентивної реструктуризації, яка дозволить їм реструктурувати з метою запобігання банкрутству і забезпечення їх життєздатності;

- полегшення переговорів по планах превентивної реструктуризації з призначенням, в деяких випадках, фахівця в області реструктуризації для надання допомоги у розробці плану;

- плани по реструктуризації: нові правила передбачають низку елементів, які повинні бути частиною плану, включаючи опис економічної ситуації, порушених сторін і їх класів, умов планів і т.д.;

- продовження окремих примусових дій: боржникам може бути вигідно призупинення окремих примусових дій для підтримки переговорів щодо плану реструктуризації в рамках превентивної реструктуризації;

- погашення боргу: підприємці з надмірною заборгованістю матимуть доступ принаймні до однієї процедури, яка може привести до повного погашення їх боргу через максимум 3 роки відповідно до умов, викладених в директиві.

Повідомляється, що відповідна директива тепер буде офіційно підписана, а потім опублікована в офіційному журналі. У держав-членів буде два роки для реалізації нових положень.

Європейський парламент офіційно проголосував за цю директиву 28 березня 2019 року.

Як повідомляв УНН, Європейський Союз збирається цього літа здійснити додаткові кроки для підтримки українського Приазов'я.