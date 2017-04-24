ЕС требует от России усиления защиты ЛГБТ-сообщества
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини раскритиковала низкий уровень защиты прав сексуальных меньшинств в России, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что ее заявление во время первого официального визита в РФ прозвучало после сообщений СМИ о преследовании, пытках и убийствах геев в Чечне, повлекшие большой резонанс в мире.
"Убеждены, что российские власти взять прямую ответственность за защиту своих граждан", - заявила Ф.Могерини.
Как сообщал УНН, сенаторы США осудили похищение и пытки геев в Чечне .