ЄС вимагає від Росії посилення захисту ЛГБТ-спільноти

Зазначається, що її заява під час першого офіційного візиту до РФ пролунала після повідомлень ЗМІ про переслідування, тортури та вбивства геїв у Чечні, що спричинили великий резонанс у світі.

"Переконані, що російська влада має взяти пряму відповідальність за захист своїх громадян", - заявила Ф.Могеріні.

Як повідомляв УНН, сенатори США засудили викрадення і тортури геїв в Чечні.