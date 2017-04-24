ЄС вимагає від Росії посилення захисту ЛГБТ-спільноти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні розкритикувала низький рівень захисту прав сексуальних меншин у Росії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що її заява під час першого офіційного візиту до РФ пролунала після повідомлень ЗМІ про переслідування, тортури та вбивства геїв у Чечні, що спричинили великий резонанс у світі.
"Переконані, що російська влада має взяти пряму відповідальність за захист своїх громадян", - заявила Ф.Могеріні.
Як повідомляв УНН, сенатори США засудили викрадення і тортури геїв в Чечні.