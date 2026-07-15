ЕС выделяет Украине еще 1 млрд евро на дроны
Киев • УНН
Европейский Союз выделяет Украине 1 млрд евро на закупку дронов. Это очередной транш в рамках кредита на поддержку Украины на 90 млрд евро.
Европейский Союз выделяет Украине очередную часть военной помощи в размере 1 млрд евро на закупку дронов в рамках Кредита на поддержку Украины на 2026-2027 годы. Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.
Наш кредит на поддержку Украины в размере 90 млрд евро полностью заработал. Больше этого кредита пойдет на оборонную промышленность
Она напомнила, что 30 июня ЕС выделил первый транш военной помощи на дроны в размере 4 миллиардов евро.
Сегодня я хочу анонсировать новую выплату еще 1 млрд евро – именно на дроны
Напомним
Украина получила 3,9 млрд евро от Европейского Союза – первый транш на оборонные нужды в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.