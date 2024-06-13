В четверг, 13 июня, Совет Европейского Союза поддержал решение направить дополнительные девять миллионов евро на поддержку Молдовы для модернизации ее системы противовоздушной обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Совет ЕС.

Детали

Выделенные Советом Евросоюза 9 миллионов евро будут направлены на финансирование перехватчиков ближнего радиуса действия систем ПВО для молдавских вооруженных сил.

Отмечается, что это дополнит предыдущее решение о выделении 41 миллиона евро, направленного на модернизацию оборонных возможностей Вооруженных сил Молдовы в сферах мобильности, воздушного наблюдения, радиоэлектронной борьбы и логистики.

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В Совете ЕС объясняют, что эта помощь будет способствовать приближению Молдовы к европейским стандартам и ее участию в военных миссиях и операциях Евросоюза.

Дополнение

Общая поддержка Молдовы в рамках Европейского фонда мира на сегодня достигла 137 миллионов евро.

ЕС обязуется оказывать всю необходимую поддержку Молдове в решении проблем, с которыми она сталкивается в результате агрессивной войны России против Украины, а также укреплять устойчивость, безопасность и стабильность страны перед лицом дестабилизирующих действий России - заявили в Совете ЕС.

Напомним

В мае журналисты Financial Times заявили, что НАТО имеет лишь 5% мощностей противовоздушной обороны, необходимых для защиты его восточного фланга.