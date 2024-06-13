ЄС виділив 9 мільйонів євро Молдові для модернізації ППО
Київ • УНН
Рада Європейського Союзу виділила додаткові 9 мільйонів євро на підтримку Молдови в модернізації ППО, довівши загальну підтримку в рамках Європейського фонду миру до 137 мільйонів євро.
У четвер, 13 червня, Рада Європейського Союзу підтримала рішення скерувати додаткові дев’ять мільйонів євро на підтримку Молдови для модернізації її системи протиповітряної оборони. Про це пише УНН з посиланням на Раду ЄС.
Деталі
Виділені Радою Євросоюзу 9 мільйонів євро будуть спрямовані на фінансування перехоплювачів ближнього радіуса дії систем ППО для молдовських збройних сил.
Зазначається, що це доповнить попереднє рішення про виділення 41 мільйона євро, спрямованого на модернізацію оборонних спроможностей Збройних сил Молдови у сферах мобільності, повітряного спостереження, радіоелектронної боротьби і логістики.
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У Раді ЄС пояснюють, що ця допомога сприятиме наближенню Молдови до європейських стандартів та її участі у військових місіях і операціях Євросоюзу.
Доповнення
Загальна підтримка Молдови у межах Європейського фонду миру на сьогодні досягла 137 мільйонів євро.
ЄС зобов'язується надавати всю необхідну підтримку Молдові у вирішенні проблем, з якими вона стикається внаслідок агресивної війни Росії проти України, а також зміцнювати стійкість, безпеку та стабільність країни перед обличчям дестабілізуючих дій росії
Нагадаємо
У травні журналісти Financial Times заявили, що НАТО має лише 5% потужностей протиповітряної оборони, необхідних для захисту його східного флангу.