Кишинев может летом начать переговоры о вступлении в Евросоюз - посол Молдовы при ЕС

Молдова может начать переговоры по вступлению в Евросоюз до конца июня этого года. Об этом в интервью NewsMaker заявила посол Молдовы при ЕС Даниэла Морар, передает УНН.

Детали

Госпожа дипломат рассказала, что сейчас власть сосредоточена на выполнении рекомендаций Еврокомиссии, процедуры скрининга законодательства и подготовки к переговорам по вступлению в ЕС.

По словам дипломата, власти рассчитывают начать переговоры до конца июня 2024 года.

Мы надеемся на поддержку государств-членов в этом вопросе - заметила Морар.

Оценивая шансы Молдовы в процессе вступления в ЕС, госпожа дипломат отметила, что Кишинев движется быстрее стран Западных Балкан.

До конца 2024 года Молдова выйдет из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ

Например, процесс скрининга в этих странах длился более года, почти два года. В нашем случае - с февраля до конца мая, поэтому сейчас приоритет - хорошо подготовиться и определить, где необходимо оказать экспертную помощь и содействие учреждениям - сказала Морар.

Дополнение

В издании отметили, что 3 марта 2022 года Молдова подала заявку на членство в ЕС. А уже 23 июня Молдова получила статус кандидата в члены ЕС.

Через полтора года, 8 ноября 2023 года, Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС.

Напомним

Президент Молдовы Майя Санду объявила, что в октябре состоится референдум о членстве в Европейском Союзе.