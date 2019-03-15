ЕС в ООН: агрессией против Украины Россия нарушила сразу 7 международных документов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Своей агрессией против Украины в 2014 году Россия нарушила сразу 7 международных нормативно-правовых документов. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Альмейда, передаёт кореспондент УНН.
“Незаконная аннексия остаётся прямым вызовом международному сообществу с огромными последствиями для международного правопорядка — единству, териториториальной целостности и сувереитету всех государств. Это не просто европейская — это глобальная забота. Агрессией против Украины Россия нарушила 7 документов — это устав и итоговый акт ОБСЕ, Будапештский меморандум, соглашение от 1997 года и азовское соглашение. Это лиш несколько из нарушений. Европейский Союз продолжает и будет поддерживать борьбу Украины, включая сотрудничество в противодействии гибридной угрозе и повышение кибербезопасности”, — сказал дипломат.
Он напомнил, что Украина продолжает процесс реформ, продолжает реализовывать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом — наиболее всеобъемлющее соглашение, которое имеет ЕС с третьей страной.
“Всё это сделает и страну, и людей, и общество Украины сильне. Начиная с 2014 года более 14 млрд евро было выделено на сотрудничество с Украиной”, — добавил Альмейда.
Напомним, в понедельник, 18 марта, в Брюсселе 28 государств-членов Европейского Союза сделают публичное заявление относительно аннексии Россией Автономной республики Крым и города Севастополь.