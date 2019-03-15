ЄС в ООН: агресією проти України Росія порушила відразу 7 міжнародних документів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Своєю агресією проти України в 2014 році Росія порушила одразу 7 міжнародних нормативно-правових документів. Про це заявив на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник ЄС при ООН Жоао Вале де Алмейда, передає кореспондент УНН.
"Незаконна анексія залишається прямим викликом міжнародному співтовариству з величезними наслідками для міжнародного правопорядку - єдності, теріторіторіальной цілісності і сувереітету всіх держав. Це не просто європейська - це глобальна турбота. Агресією проти України Росія порушила 7 документів - це статут і підсумковий акт ОБСЄ, Будапештський меморандум, угода від 1997 року і азовська угода. Це лиш кілька з порушень. Європейський Союз продовжує і буде підтримувати боротьбу України, включаючи співпрацю у протидії гібридної загрозу і підвищення кібербезпеки", - сказав дипломат.
Він нагадав, що Україна продовжує процес реформ, продовжує реалізовувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом - найбільш всеосяжну угоду, яку має ЄС з третьою країною.
"Все це зробить і країну, і людей, і суспільство України сильними. Починаючи з 2014 року більше 14 млрд євро було виділено на співпрацю з Україною", - додав Алмейда.
Нагадаємо, в понеділок, 18 березня, в Брюсселі 28 держав-членів Європейського Союзу зроблять публічну заяву щодо анексії Росією Автономної республіки Крим та міста Севастополь.