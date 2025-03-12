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ЕС усилит борьбу с нелегальной миграцией и создаст "центры возвращения"

Киев • УНН

 • 19756 просмотра

Евросоюз планирует создать общие правила депортации мигрантов и "центры возвращения" в третьих странах. Это должно увеличить количество депортаций и изменить правила для отправки просителей убежища.

ЕС усилит борьбу с нелегальной миграцией и создаст "центры возвращения"

Евросоюз создаст общий набор процедур для депортации мигрантов. Ожидается, что это поможет в борьбе с нелегальной миграцией. Блок планирует создать "центры возвращения" в третьих странах. Об этом информирует Associated Press (АР), передает УНН.

Детали

Во вторник, 11 марта Европейский Союз объявил о намерениях депортировать больше мигрантов и создать так называемые "центры возвращения" в третьих странах. План будет предусматривать правила для всех стран-членов, чтобы иммиграционные органы в одной стране Евросоюза могли обеспечить выполнение приказа о депортации, выданного другой страной ЕС.

Сегодня лишь около 20% тех, кто имеет решение о возвращении, покидают Европу. Это слишком мало

- сказала Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии.

Отмечается, что план также изменит правила, чтобы позволить странам ЕС отправлять просителей убежища, которым отказали, в третьи страны.

Комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бруннер рассказал, что так называемые центры депортации будут применяться только к людям, чьи запросы об убежище были отклонены, и будут исключать несовершеннолетних без сопровождения, сказал Бруннер. Он добавил, что любое будущее соглашение должно гарантировать обеспечение соблюдения международного права и прав человека.

Напомним

09 марта, в Еврокомиссии заявили, что представят новый закон о репатриации нелегальных мигрантов с территории ЕС. Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение "Европейского приказа о возвращении" и запрет на въезд для депортированных.

ЕС предоставил временную защиту 4,3 млн украинцам: какие страны приняли больше всего11.03.25, 08:50 • 51767 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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