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ЄС посилить боротьбу з нелегальною міграцією і створить "центри повернення"

Київ • УНН

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Євросоюз планує створити спільні правила депортації мігрантів та "центри повернення" в третіх країнах. Це має збільшити кількість депортацій та змінити правила для відправки шукачів притулку.

ЄС посилить боротьбу з нелегальною міграцією і створить "центри повернення"

Євросоюз створить спільний набір процедур для депортації мігрантів. Очікується, що це допоможе у боротьбі з нелегальною міграцією. Блок планує створити "центри повернення" в третіх країнах. Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.

Деталі

У вівторок, 11 березня Європейський Союз оголосив про наміри депортувати більше мігрантів і створити так звані "центри повернення" в третіх країнах. План передбачатиме правила для всіх членок-країн, щоб імміграційні органи в одній країні Євросоюзу могли забезпечити виконання наказу про депортацію, виданого іншою країною ЄС.

Сьогодні лише близько 20% тих, хто має рішення про повернення, залишають Європу. Це надто мало

- сказала Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії.

Зазначається, що план також змінить правила, щоб дозволити країнам ЄС відправляти шукачів притулку, яким відмовили, до третіх країн.

Комісар ЄС з питань міграції Магнус Бруннер розповів, що так звані центри депортації, застосовуватимуться лише до людей, чиї запити про притулок були відхилені, і виключатимуть неповнолітніх без супроводу, сказав Бруннер. Він додав, що будь-яка майбутня угода повинна гарантувати забезпечення дотримання міжнародного права та прав людини.

Нагадаємо

09 березня, в Єврокомісії заявили, що представлять новий закон про репатріацію нелегальних мігрантів з території ЄС. Урсула фон дер Ляєн анонсувала запровадження "Європейського наказу про повернення" та заборону на в'їзд для депортованих.

ЄС надав тимчасовий захист 4,3 млн українцям: які країни прийняли найбільше 11.03.25, 08:50 • 52030 переглядiв

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