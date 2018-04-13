ЕС примет решение о макрофинансовой помощи Украине к концу июня - евродепутат

"Сейчас мы проводим дискуссии по программе макрофинансовой помощи Украине, и если мы достигнем положительного результата, я думаю, будет возможным проведение саммита (Украина - ЕС - ред). Сейчас обсуждение макрофинансовой помощи начнется у нас в парламенте, и я думаю, мы закончим обсуждение до конца июня, однако результата я не знаю", - сказал евродепутат.

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В то же время он не смог дать четкого ответа, получит ли Украина очередной транш ЕС.

"Это очень сложный вопрос, не потому что мы не хотим давать денег. Проблема в условиях. Мы не предоставили третий транш в декабре, потому что украинское правительство не придерживалось условий, которые были согласованы обеими сторонами в начале макрофинансовой помощи. Итак, нам нужны гарантии, что идет процесс реформ. Если не будет борьбы с коррупцией, я уверен, в парламенте не сложится большинство по решению предоставить деньги. Если у нас будет прогресс в этой сфере, я уверен, мы предоставим деньги, потому что мы хотим поддерживать Европу, но мы также хотим видеть процесс реформ", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в марте Еврокомиссия официально утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Министр финансов Данилюк сообщил, что 1 млрд евро по новой программе от ЕС поделят на два транша.