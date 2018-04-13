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ЄС ухвалить рішення щодо макрофінансової допомоги Україні до кінця червня - євродепутат

ЄС ухвалить рішення щодо макрофінансової допомоги Україні до кінця червня - євродепутат

Київ • УНН

 • 17425 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Рада ЄС має прийняти рішення щодо надання Україні макрофінансової допомоги до червня цього року. Про це в коментарі УНН сказав євродепутат Йоахим Шустер в кулуарах 11 Київського форуму з безпеки.

“Зараз ми проводимо дискусії щодо програми макрофінансової допомоги Україні, і якщо ми досягнемо позитивного результату, я думаю, буде можливим проведення саміту (Україна — ЄС — ред). Зараз обговорення макрофінансової допомоги почнеться у нас в Парламенті, і я думаю, ми закінчимо обговорення до кінця червня, проте результату я не знаю”, — сказав євродепутат.

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У той же час він не зміг дати чіткої відповіді, чи отримає Україна черговий транш ЄС.

“Це дуже складне питання, не тому що ми не хочемо давати грошей. Проблема в умовах. Ми не надали третій транш у грудні, тому що український уряд не дотримався умов, які були погоджені обома сторонами на початку макрофінансової допомоги. Отже, нам потрібні гарантії, що йде процес реформ. Якщо не буде боротьби з корупцією, я впевнений, у парламенті не складеться більшість щодо рішення надати гроші. Якщо у нас буде прогрес в цій сфері, я впевнений, ми надамо гроші, тому що ми хочемо підтримувати Європу, але ми також хочемо бачити процес реформ”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, у березні Єврокомісія офіційно затвердила пропозицію щодо нової програми макрофінансової допомоги для України на суму до 1 млрд євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ.

Міністр фінансів Данилюк повідомив, що 1 млрд євро за новою програмою від ЄС поділять на два транші.

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