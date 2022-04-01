ЕС в ответ на запрет поездок напомнил рф об ответственности за войну против Украины

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"Европейский Союз выражает сожаление по поводу решения российских властей запретить ряду граждан ЕС, включая должностных лиц ЕС и государств-членов, а также членов Европарламента и парламентов государств-членов, въезд на территорию российской федерации в ответ на санкции ЕС, связанные с вторжением россии в Украину", - сказано в заявлении Борреля.

"Европейский Союз продолжает требовать от россии прекратить эту агрессию и немедленно и безоговорочно вывести все силы и военную технику с территории Украины и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в пределах ее международно признанных границ. россия несет полную ответственность за эту захватническую войну против Украины и будет отвечать за преступления, совершенные в ее ходе", - подчеркнул Боррель в заявлении.

Детали

Там подчеркнуто, что санкции Европейского Союза являются ответом на военную агрессию россии против Украины. И что они направлены на пресечение этих незаконных и деструктивных действий. "В отличие от российских контрсанкций, ограничительные меры ЕС публикуются прозрачно и основываются на четких критериях, включая законные способы их обжалования", - указывается в заявлении.

Ранее

31 марта россия запретила въезд высшему руководству Евросоюза.