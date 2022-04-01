ЄС у відповідь на заборону поїздок нагадав рф про відповідальність за війну проти України

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"Європейський Союз висловлює жаль з приводу рішення російської влади заборонити низці громадян ЄС, включаючи посадових осіб ЄС та держав-членів, а також членів Європарламенту та парламентів держав-членів, в'їзд на територію російської федерації у відповідь на санкції ЄС, пов’язані з вторгненням росії в Україну", - сказано у заяві Борреля.

"Європейський Союз продовжує вимагати від росії припинити цю агресію та негайно та беззастережно вивести всі сили та військову техніку з усієї території України та повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. росія несе повну відповідальність за цю загарбницьку війну проти України і відповідатиме за злочини, скоєні під час неї", - наголосив Боррель у заяві.

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Там підкреслено, що санкції Європейського Союзу є відповіддю на військову агресію росії проти України. І що вони спрямовані на припинення цих незаконних і деструктивних дій. "На відміну від російських контрсанкцій, обмежувальні заходи ЄС публікуються прозоро та ґрунтуються на чітких критеріях, включаючи законні способи їх оскарження", - вказується у заяві.

Раніше

31 березня росія заборонила в'їзд вищому керівництву Євросоюзу.