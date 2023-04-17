ЕС будет способствовать ООН в экспорте украинского зерна – Боррель о блокировании россии инспекции судов

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“Последствия войны затрагивают всех нас. россия снова блокирует 50 судов со срочно необходимым зерном в Черном море. ЕС поддерживает ООН в приложении усилий и будет продолжать содействовать экспорту через пути солидарности ЕС, которые принесли миру 25 миллиардов тонн зерна”, – заявил Боррель.

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В Минобновлении сообщили, что "зерновая инициатива" под угрозой остановки, ведь россия снова заблокировала инспекции 50 судов в Босфоре, настаивая на своем списке судов. Украина надеется на влияние на ситуацию партнеров – ООН и Турции.

В американском посольстве отреагировали на очередную попытку срыва россией "зернового соглашения". Посол США в Украине Бриджит Энн Бринк назвала возникшую в Босфоре ситуацию попыткой "задушить экономику Украины".

"Зерновая инициатива" под угрозой остановки, ведь 17 апреля россия вторично заблокировала инспекции судов в Босфоре. С 10 апреля российская сторона в СКЦ в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, которые подают украинские порты для формирования инспекционного плана. Россияне формируют их собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению, что полностью противоречит условиям инициативы и неприемлемо для Украины.