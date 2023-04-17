"Намагається задушити економіку України": в посольстві США відреагували на блокування рф інспекції суден
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В американській амбасаді відреагували на чергову спробу зриву росією "зернової угоди". Посол США в Україні Бріджит Енн Брінк назвала ситуацію, що виникла в Босфорі, спробою "задушити економіку України", пише УНН.
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"Прямо зараз понад 50 суден чекають у Босфорі схвалення, щоб зайти в українські порти для завантаження зерна, яке нагодує тих, хто його потребує. росія намагається задушити економіку України та сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватись умов своєї угоди", - написала посол США в Україні Бріджит Енн Брінк в Twitter.
Вона нагадала, що минулого місяця було відправлено "життєво важливу пшеницю до Ємену, партію, що фінансується агенцією USAID, Іспанією та Францією, на підтримку ініціативи Зерно з України".
"Це зерно нагодує 4 мільйони людей, демонструючи як Чорноморська зернова ініціатива дозволяє українським фермерам нагодувати світ", - додала посол.
Доповнення
"Зернова ініціатива" під загрозою зупинки, адже 17 квітня росія вдруге заблокувала інспекції суден в Босфорі. З 10 квітня російська сторона у СКЦ в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи суда з черги на свій розсуд, що повністю протирічить умовам ініціативи та неприйнятно для України.
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